Мирра Андреева после победы в Дубае: «Я поставила цель – войти в топ-10 до конца года. Сейчас только февраль, а я уже ее выполнила»

Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Дубае и дебюта в топ-10.

В финале «тысячника» она обыграла Клару Таусон 7:6(1), 6:1.

«Это невероятно. Я поставила цель – войти в топ-10 до конца года. Сейчас только февраль, а я уже ее выполнила. Я невероятно счастлива.

Я ужасно нервничала, поэтому были и невынужденные, и двойные. Рада, что удалось справиться с давлением».

Также она высказалась о том, что справилась с давлением, играя с топ-соперницами в Дубае.

«Я старалась об этом не думать и играть розыгрыш за розыгрышем. Просто делать свою работу и не думать ни о чем другом. Это было тяжело. В первом сете мне намного повезло. Раньше об этом я могла только мечтать, а сейчас эта мечта осуществилась. У меня нет слов».

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