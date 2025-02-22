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Дубай (WTA). Мирра Андреева взяла крупнейший титул в карьере

Мирра Андреева обыграла Клару Таусон в финале турнира в Дубае.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

16 – 22 февраля 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Павел Ниткин
logoWTA
logoКлара Таусон
результаты
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoМирра Андреева
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