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Рублев третий раз вышел в финал в Дохе

Андрей Рублев вышел в финал ATP 500 в Дохе.

Десятая ракетка мира победил 23-ю ракетку Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 4:6, 7:6(5).

Рублев сыграет в финале впервые с августа прошлого года. Его общий баланс на этой стадии – 16:10, за последние два года – 4:5.

Россиянин уже дважды выходил в финал в Дохе – в 2018-м он не смог взять титул и уступил Гаэлю Монфису (2:6, 3:6), а в 2020-м стал чемпионом, обыграв Корентена Муте (6:2, 7:6(3)). Однако тогда турнир относился к категории ATP 250.

Теперь Рублев сыграет с Джеком Дрэйпером или Иржи Лехечкой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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