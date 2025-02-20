Рублев о победе над де Минауром: «Когда я проиграл подачу на матч, то сказал себе хотя бы бороться до конца»

Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал в Дохе.

Россиянин с восьмого матчбола обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура – 6:1, 3:6, 7:6(8).

«Когда у меня был первый матчбол, я все сделал правильно, но он провел нереальный розыгрыш. И в большинстве случаев после таких розыгрышей соперник выигрывает. Это становится поворотным моментом.

Я начал зажиматься, появилось больше эмоций. У меня был еще матчбол, мне немного не повезло. И когда я проиграл подачу, я сказал себе: «Ладно, плевать. Если проиграю, то хотя бы выложись до конца».

Я знаю это ощущение, у меня у самого были такие матчи – ты внезапно отыгрываешь безумный матчбол, когда кажется, что встреча уже окончена, а потом все меняется. Появляется сосредоточенность, спокойствие, которые очень помогают. А соперник начинает торопиться.

Я уже бывал в таких ситуациях. И когда я проиграл подачу, то сказал себе хотя бы бороться до конца».