Рублев поднимется на 9-ю строчку рейтинга

Андрей Рублев станет девятой ракеткой мира.

Россиянин вышел в полуфинал на ATP 500 в Дохе, поэтому в понедельник поднимется на одну строчку в рейтинге и обойдет Томми Пола.

Рублев будет №9 вне зависимости от итогового результата на этом турнире.