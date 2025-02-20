Рублев поднимется на 9-ю строчку рейтинга
Андрей Рублев станет девятой ракеткой мира.
Россиянин вышел в полуфинал на ATP 500 в Дохе, поэтому в понедельник поднимется на одну строчку в рейтинге и обойдет Томми Пола.
Рублев будет №9 вне зависимости от итогового результата на этом турнире.
Опубликовано: Алёна Майорова
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