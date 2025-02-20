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Мирра Андреева после победы над Швентек: «Очень нервничала перед матчем, но у меня была четкая цель»

Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в полуфинал на WTA 1000 в Дубае.

17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:3, 6:3. Теперь баланс их встреч стал 1:1.

– Я очень нервничала перед маьчем. В прошлом году мы играли в Цинциннати, это была напряженная встреча. Сказала себе, что хорошо тогда играла и что мне надо продолжать быть активной и агрессивной.

Было непросто со всеми болельщиками, но, думаю, мы были равны и меня тоже многие поддерживали.

– Вы уступали во втором сете 1:3 и поговорили о чем-то с тренером. Вы поменяли тактику игры?

– Честно говоря, она не сказала мне ничего нового (смеется). Она сказала все, что я и так знала – просто продолжать в том же духе, потому что я хорошо играю, играть агрессивно и что не нужно ничего менять. Просто продолжать играть точно так же. Но, честно говоря, это тяжелее, чем менять игру.

У меня была четкая цель на этот матч. И, думаю, я преследовала ее до самого конца.

– В прошлом году в проиграли на этом турнире в первом круге. Вы хотите продолжить здесь победную серию?

– Да. Это мой первый полуфинал на «тысячнике», поэтому я очень рада. Прошлый год был не лучшим, но я рада вернуться и играть здесь, наслаждаться атмосферой. Надеюсь побыть здесь подольше.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoWTA
logoМирра Андреева
logoDubai Duty Free Tennis Championships
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