Мирра Андреева после победы над Швентек: «Очень нервничала перед матчем, но у меня была четкая цель»
17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:3, 6:3. Теперь баланс их встреч стал 1:1.
– Я очень нервничала перед маьчем. В прошлом году мы играли в Цинциннати, это была напряженная встреча. Сказала себе, что хорошо тогда играла и что мне надо продолжать быть активной и агрессивной.
Было непросто со всеми болельщиками, но, думаю, мы были равны и меня тоже многие поддерживали.
– Вы уступали во втором сете 1:3 и поговорили о чем-то с тренером. Вы поменяли тактику игры?
– Честно говоря, она не сказала мне ничего нового (смеется). Она сказала все, что я и так знала – просто продолжать в том же духе, потому что я хорошо играю, играть агрессивно и что не нужно ничего менять. Просто продолжать играть точно так же. Но, честно говоря, это тяжелее, чем менять игру.
У меня была четкая цель на этот матч. И, думаю, я преследовала ее до самого конца.
– В прошлом году в проиграли на этом турнире в первом круге. Вы хотите продолжить здесь победную серию?
– Да. Это мой первый полуфинал на «тысячнике», поэтому я очень рада. Прошлый год был не лучшим, но я рада вернуться и играть здесь, наслаждаться атмосферой. Надеюсь побыть здесь подольше.
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