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Мирра Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая нескольких чемпионок «Большого шлема» на «тысячнике»

Мирра Андреева побила рекорд на WTA 1000 в Дубае.

17-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, которая победила нескольких чемпионок «Большого шлема» на одном «тысячнике» с момента появления формата в 2009-м.

Во втором круге она обыграла победительницу «Уимблдона»-2023 Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:0, а в четвертьфинале – пятикратную чемпионку «Больших шлемов» Игу Швентек со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале она также встретится с победительницей «Большого шлема» – Елена Рыбакиной (выиграла «Уимблдон»-2022) или Софией Кенин (выиграла Australian Open-2020).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @wta
logoМаркета Вондроушова
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
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