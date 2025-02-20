Мирра Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая нескольких чемпионок «Большого шлема» на «тысячнике»
Мирра Андреева побила рекорд на WTA 1000 в Дубае.
17-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, которая победила нескольких чемпионок «Большого шлема» на одном «тысячнике» с момента появления формата в 2009-м.
Во втором круге она обыграла победительницу «Уимблдона»-2023 Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:0, а в четвертьфинале – пятикратную чемпионку «Больших шлемов» Игу Швентек со счетом 6:3, 6:3.
В полуфинале она также встретится с победительницей «Большого шлема» – Елена Рыбакиной (выиграла «Уимблдон»-2022) или Софией Кенин (выиграла Australian Open-2020).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @wta
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