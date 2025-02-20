Мирра Андреева стала фавориткой турнира в Дубае после победы над Швентек. Вторая ракетка мира была фаворитом матча (1.34) и всего турнира WTA 1000 (2.60)
Ига Швентек проиграла Мирре Андреевой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае – 3:6, 3:6.
Вторая ракетка мира котировалась явной фавориткой встречи за 1.34 и всего турнира за 2.60. На победу 17-летней Андреевой в сегодняшней игре давали коэффициент 3.20.
Андреева после победы над Швентек стала фавориткой турнира за 3.10. Перед стартом турнира на титул Мирры давали 15.00.
В полуфинале российская теннисистка встретится с Еленой Рыбакиной или Софией Кенин.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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