Мирра Андреева стала фавориткой турнира в Дубае после победы над Швентек. Вторая ракетка мира была фаворитом матча (1.34) и всего турнира WTA 1000 (2.60)

Ига Швентек проиграла Мирре Андреевой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае – 3:6, 3:6.

Вторая ракетка мира котировалась явной фавориткой встречи за 1.34 и всего турнира за 2.60. На победу 17-летней Андреевой в сегодняшней игре давали коэффициент 3.20.

Андреева после победы над Швентек стала фавориткой турнира за 3.10. Перед стартом турнира на титул Мирры давали 15.00.

В полуфинале российская теннисистка встретится с Еленой Рыбакиной или Софией Кенин.

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