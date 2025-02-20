Мирра Андреева 2-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-2 и впервые вышла в 1/2 финала «тысячника»
Мирра Андреева обыграла №2 Игу Швентек и вышла в полуфинал WTA 1000 в Дубае.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.
Это вторая победа 17-летней Андреевой над соперницей из топ-2. Первая была на «Ролан Гаррос»-2024, где она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко.
Россиянка впервые сыграет в полуфинале «тысячника». Ее общий баланс на этой стадии – 2:2.
За выход в финал она поборется с Еленой Рыбакиной или Софией Кенин.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости