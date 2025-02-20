Мирра Андреева 2-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-2 и впервые вышла в 1/2 финала «тысячника»

Мирра Андреева обыграла №2 Игу Швентек и вышла в полуфинал WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Это вторая победа 17-летней Андреевой над соперницей из топ-2. Первая была на «Ролан Гаррос»-2024, где она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Россиянка впервые сыграет в полуфинале «тысячника». Ее общий баланс на этой стадии – 2:2.

За выход в финал она поборется с Еленой Рыбакиной или Софией Кенин.