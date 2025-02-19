Денисов о ситуации со стрельбой на «Челленджере» в Конго: «Вначале организаторы ничего не говорили. Минут 15-20 мы просидели в полной тишине»

Иван Денисов прокомментировал ситуацию на «Челленджере» в Браззавиле.

Там вчера возле кортов были слышны звуки стрельбы. После выстрелов кто-то бросил дымовые шашки, а позднее появилась бронемашина. ATP объяснила произошедшее «плановыми учениями в полицейской академии».

«Честно, сначала даже не понял, что произошло, потому что был разгар матча, шла плотная борьба во втором сете. Сперва услышали просто хлопки, тогда даже не понял ничего, потому что там (у корта) достаточно большая, высокая бетонная стена, за которой не видно, что происходит. Единственное, что было слышно, что недалеко огромное количество людей, так как совсем рядом футбольный стадион, и, по всей видимости, проходил какой‑то матч. Я подумал, что просто идет скопление фанатов либо до, либо после матча. И вот мы услышали эти звуки, похожие на выстрелы, на хлопки, и первая моя мысль: может быть, это просто футбольные фанаты жгут файера или взрывают петарды – то, что, условно говоря, не причиняет никакого вреда.

Но потом звуки начали чуть отличаться. Первые два звука были больше похожи на выстрелы, а дальше, видимо, распыляли какие‑то газовые баллоны – либо перцовые, либо дымовые шашки. Это вмешалась именно сама полиция. Достаточно быстро начал идти дым, мы оставались еще на корте в это время. Даже по видео видно, что я абсолютно спокойно себя чувствовал, не ощущал никакой паники, потому что за стеной ничего не видно. Не было слышно никаких криков, исключительно хлопки.

Когда уже дым начал доходить до кортов, непосредственно до нас, стало очень сложно дышать, начало драть горло, глаза заслезились, всю кожу начало очень сильно жечь. Потому мы достаточно быстро сами накинули полотенца на лица, чтобы можно было дышать и просто добежали до первого здания. Все разошлись по углам и не понимали, что происходит. Организаторы тоже вначале ничего не говорили. 15-20 минут мы просидели в полной тишине, в раздумьях, что происходит, после чего официальные лица турнира пригласили нас обратно на корт – и все было нормально.

Повторюсь, паники не чувствовал, так как не понимал, происходит ли что‑то опасное или нет. Казалось, ничего страшного не произошло – фанатский дебош, не более того. Ребята из Европы, из других стран, конечно, паниковали – было много криков, паники, бега. Многие не хотели выходить на корт. Я и мой соперник сразу вернулись, доиграли матч. Я был спокоен, потому что просто не подозревал масштаба. Ушел даже без телефона и сумки. Остальные были более насторожены. Первые 30 минут, как мы вернулись на корт, еще все реагировали достаточно тревожно на всякие выхлопы, которые доносились. Но потом все нормализовалось.

Уже после этого я общался с официальными представителями турнира. Они сказали, что это просто незапланированные полицейские учения: якобы они пробуют какие‑то новые виды оружия в полевых условиях. И на видео как раз видно, что рядом была полицейская машина. Видимо, там недалеко есть какой‑то полицейский участок. Но за стеной на корте практически ничего не было видно. Также после игры я посмотрел на видео и увидел, что действительно прозвучали два выстрела, после чего вмешалась полиция – использовали и дымовые шашки, чтобы разогнать народ. Было видно, что люди бегут, а потом появляется машина, очень похожая на БТР.

В целом, больше никаких проблем не было, ничего не происходило. Турнир возобновился и до сих пор идет. Так что тут я могу рассказать только об официальной версии, которую нам донесли: несогласованные полицейские учения. Якобы полиция не знала, что турнир тут проходит, потому и произошла такая ситуация. Не знаю, насколько это правда. Мне сложно что‑то оценить», – сказал Денисов в комментарии для «Матч ТВ».