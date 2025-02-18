ATP опровергла информацию о стрельбе на «Челленджере» в Конго. Это были плановые учения в полицейской академии

ATP выпустила официальное заявление по поводу ситуации на «Челленджере» в Конго.

Матчи были приостановлены из-за звуков стрельбы и появления бронемашины неподалеку от кортов.

«Мы подтверждаем, что сегодня матчи ​​на «Челленджере» в Браззавиле были временно приостановлены из-за плановых учений в полицейской академии, находящейся неподалеку от кортов.

Приостановка длилась около 10 минут, после чего матчи возобновились без проблем».