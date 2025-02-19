Медьедович третий раз в карьере обыграл соперника из топ-20. Встречу с Циципасом он доигрывал с травмой задней поверхности бедра
Хамад Медьедович вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе.
Он обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса 7:6(6), 4:6, 7:6(5). Эта победа стала для Медьедовича третьей в матчах с соперниками из топ-20 (при четырех поражениях).
В третьем сете серб получил травму задней поверхности бедра, но хромая продолжил встречу после медперерыва.
В начале решающего тай-брейка на корт выбежал кот, который также появлялся на прошлой неделе во время женского турнира.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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