Медьедович потянул заднюю поверхность бедра в третьем сете матча с Циципасом

Хамад Медьедович получил травму задней поверхности бедра в первом круге в Дохе.

Это случилось при счете 6:7(6), 7:5, 4:5 15:0 на подаче Стефаноса Циципаса.

После одного из розыгрышей серб неудачно проскользил, сел на шпагат и схватился за мышцу задней поверхности бедра.

Он взял медицинский перерыв, который прошел за пределами корта. После него он вернулся и заметно хромая продолжил борьбу.