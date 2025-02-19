Медьедович потянул заднюю поверхность бедра в третьем сете матча с Циципасом
Хамад Медьедович получил травму задней поверхности бедра в первом круге в Дохе.
Это случилось при счете 6:7(6), 7:5, 4:5 15:0 на подаче Стефаноса Циципаса.
После одного из розыгрышей серб неудачно проскользил, сел на шпагат и схватился за мышцу задней поверхности бедра.
Он взял медицинский перерыв, который прошел за пределами корта. После него он вернулся и заметно хромая продолжил борьбу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @edgeAIapp
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