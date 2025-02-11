В матче Александровой и Соболенко в Дохе на корт выбежал кот

В матче Екатерины Александровой и Арины Соболенко в Дохе на корт выбежал кот.

Это произошло при счете 6:3, 2:2 40:30 в пользу Соболенко.

Отметим, что в Дохе уже не первый год на корт выбегают кошки.

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