В матче Александровой и Соболенко в Дохе на корт выбежал кот
В матче Екатерины Александровой и Арины Соболенко в Дохе на корт выбежал кот.
Это произошло при счете 6:3, 2:2 40:30 в пользу Соболенко.
Отметим, что в Дохе уже не первый год на корт выбегают кошки.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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