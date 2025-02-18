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Швентек о том, чем занималась во время паузы из-за дождя: «Начала собирать LEGO, но потом, к сожалению, пришлось идти играть»

Ига Швентек прокомментировала победу над Викторией Азаренко в Дубае.

Она обыграла белоруску 6:0, 6:2 и вышла в третий круг.

«Она легенда. Я ее очень уважаю – у нее выдающаяся карьера. И она по-прежнему играет очень хорошо, так что я должна была быть готова. Мы несколько раз встречались, поэтому я знала, как она играет. И я готова ко всему. Рада, что сыграла надежно и держала концентрацию».

Также она ответила, чем занималась во время перерыва из-за дождя. 

«Я читала книгу. Потом вздремнула. Начала собирать LEGO, но потом, к сожалению, пришлось идти играть. Так что LEGO подождет».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoВиктория Азаренко
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoИга Швентек
logoWTA
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