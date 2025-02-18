Швентек о том, чем занималась во время паузы из-за дождя: «Начала собирать LEGO, но потом, к сожалению, пришлось идти играть»
Ига Швентек прокомментировала победу над Викторией Азаренко в Дубае.
Она обыграла белоруску 6:0, 6:2 и вышла в третий круг.
«Она легенда. Я ее очень уважаю – у нее выдающаяся карьера. И она по-прежнему играет очень хорошо, так что я должна была быть готова. Мы несколько раз встречались, поэтому я знала, как она играет. И я готова ко всему. Рада, что сыграла надежно и держала концентрацию».
Также она ответила, чем занималась во время перерыва из-за дождя.
«Я читала книгу. Потом вздремнула. Начала собирать LEGO, но потом, к сожалению, пришлось идти играть. Так что LEGO подождет».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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