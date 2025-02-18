Андрей Рублев: «Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки»
Ранее первую ракетку мира Янника Синнера по соглашению с WADA отстранили на три месяца за две положительные пробы на клостебол.
«В целом здесь вопрос не конкретно кейса Янника – здесь больше вопрос к самой системе. Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки.
Взять [Дженсона] Бруксби, [Микаэля] Имера – он не то, что позитивные или непозитивные [пробы], а просто три раза пропустили тесты, забыли внести данные в программу и получили по два года без разбирательств. Это очень жестко.
С Синнером сделали все быстро, и пока шло разбирательство, ему разрешили играть. Потому что [Симона] Халеп – сколько она ждала только разбирательств и не могла играть? Год с чем-то. Вот этого не должно быть, как по мне».
Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
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