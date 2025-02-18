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Андрей Рублев: «Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки»

Андрей Рублев рассказал, чем ему не нравится система антидопинга.

Ранее первую ракетку мира Янника Синнера по соглашению с WADA отстранили на три месяца за две положительные пробы на клостебол.

«В целом здесь вопрос не конкретно кейса Янника – здесь больше вопрос к самой системе. Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки.

Взять [Дженсона] Бруксби, [Микаэля] Имера – он не то, что позитивные или непозитивные [пробы], а просто три раза пропустили тесты, забыли внести данные в программу и получили по два года без разбирательств. Это очень жестко.

С Синнером сделали все быстро, и пока шло разбирательство, ему разрешили играть. Потому что [Симона] Халеп – сколько она ждала только разбирательств и не могла играть? Год с чем-то. Вот этого не должно быть, как по мне».

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoАндрей Рублев
logoЯнник Синнер
logoATP
logoдопинг
logoWADA
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