У Беккера родился пятый ребенок
Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер сообщил, что у него родился пятый ребенок. Его жена Лилиан де Карвальо Монтейро родила девочку 21 ноября. Ее назвали Зои Виттория.
Сам немец празднует день рождения сегодня, 22 ноября.
Беккер и Монтейро встречаются с 2020-го. Они поженились в сентябре прошлого года.
Для 58-летнего Беккера это пятый ребенок и первый – от этого брака. У него уже есть трое сыновей и дочь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @borisbeckerofficial
