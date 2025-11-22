У Беккера родился пятый ребенок

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер сообщил, что у него родился пятый ребенок. Его жена Лилиан де Карвальо Монтейро родила девочку 21 ноября. Ее назвали Зои Виттория.

Сам немец празднует день рождения сегодня, 22 ноября.

Беккер и Монтейро встречаются с 2020-го. Они поженились в сентябре прошлого года.

Для 58-летнего Беккера это пятый ребенок и первый – от этого брака. У него уже есть трое сыновей и дочь.