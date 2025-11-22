Алькарас о том, что не презентовал логотип от Nike на итоговом: «Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю»

Алькарас прокомментировал отсутствие собственного логотипа на итоговом.

Карлос Алькарас объяснил, почему не презентовал собственный логотип от Nike на итоговом турнире.

Напомним, в октябре испанское медиа Murcia Plaza сообщило , что логотип уже готов и испанец сыграет с ним уже в Турине.

«Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю, но я ничего не говорил о том, что логотип презентуют на итоговом. Так что работа продолжается. Нам предстоит еще пара встреч, мы движемся в правильном направлении, чтобы презентовать логотип как можно скорее. Очень надеюсь, это будет скоро».