Алькарас о том, что не презентовал логотип от Nike на итоговом: «Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю»
Алькарас прокомментировал отсутствие собственного логотипа на итоговом.
Карлос Алькарас объяснил, почему не презентовал собственный логотип от Nike на итоговом турнире.
Напомним, в октябре испанское медиа Murcia Plaza сообщило, что логотип уже готов и испанец сыграет с ним уже в Турине.
«Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю, но я ничего не говорил о том, что логотип презентуют на итоговом. Так что работа продолжается. Нам предстоит еще пара встреч, мы движемся в правильном направлении, чтобы презентовать логотип как можно скорее. Очень надеюсь, это будет скоро».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.si.com
