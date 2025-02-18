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Хачанов о дисквалификации Синнера: «Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Но уверен, что ему уже легче было согласиться на 3 месяца»

Карен Хачанов прокомментировал отстранение Янника Синнера.

Напомним, первую ракетку мира в соотвествии с соглашением с WADA дисквалифицировали на три месяца за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024-го. Отстранение началось 9 февраля и закончится 4 мая.

– Грешник он все-таки или святой (sinner переводится с английского как «грешник» – Спортс’’)?

– Ну я бы так не говорил. Ни одно, ни другое. Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Я не знаю. Это как заседание суда – если они верят тому, что он говорит, то этому есть место.

То, что дисквалификация в итоге получилась на три месяца, а не на год или на два, как само WADA утверждало, что хочет… Я уверен, что на самом деле он проходит через тяжелый период, потому что он постоянно в этом спотлайте – все про него говорят, все обсуждают, хотят, чтобы его забанили. Я уверен, что ему уже легче было согласиться на три месяца.

Просто вопрос – его юристы пошли на это, предложили и WADA согласилось? Или же WADA в итоге поменяло свое решение и вместо того, чтобы дать один или два года и довести дело до суда, они договорились на три месяца? Этого я не могу знать и утверждать, поэтому имеем, что имеем.

Я бы сказал, что его кейс [и кейс Марии Шараповой] очень похожи. Допинг есть допинг. Неважно, какое вещество. Конечно же, важно, наверное, какое количество. Какая ситуация была у него и какая у Маши – я бы не сравнивал, но если мы говорим о справедливости того, что ты знаешь, что что-то запрещено, умышленно, неумышленно, но ты попался… То, наверное, да, не очень логично получилось.

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoATP
logoКарен Хачанов
logoЯнник Синнер
logoдопинг
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