Кейхилл о Синнере и Алькарасе: «Они показывают, что можно соперничать и одновременно по-дружески уважать друг друга»

Кейхилл прокомментировал соперничество Синнера и Алькараса.

Тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл прокомментировал соперничество итальянца с Карлосом Алькарасом.

«Они оба невероятны тем, что они делают, и тем, как себя ведут. Они показывают, что можно яростно соперничать и одновременно находиться в одном пространстве и по-дружески очень уважать друг друга. Я не думаю, что они относятся друг к другу иначе, чем ко всем остальным, и это тоже важно.

В теннисе все стремятся к достижению одних и тех же вещей. Уважение к сопернику на другой стороне корта, к игрокам в раздевалке и ко всем, кто работает в теннисе, делает путь к цели гораздо легче и приятнее».