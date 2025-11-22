Кейхилл о Синнере и Алькарасе: «Они показывают, что можно соперничать и одновременно по-дружески уважать друг друга»
Кейхилл прокомментировал соперничество Синнера и Алькараса.
Тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл прокомментировал соперничество итальянца с Карлосом Алькарасом.
«Они оба невероятны тем, что они делают, и тем, как себя ведут. Они показывают, что можно яростно соперничать и одновременно находиться в одном пространстве и по-дружески очень уважать друг друга. Я не думаю, что они относятся друг к другу иначе, чем ко всем остальным, и это тоже важно.
В теннисе все стремятся к достижению одних и тех же вещей. Уважение к сопернику на другой стороне корта, к игрокам в раздевалке и ко всем, кто работает в теннисе, делает путь к цели гораздо легче и приятнее».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости