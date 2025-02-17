Остапенко и Анисимова проиграли на старте «тысячника» в Дубае. В субботу они разыграли титул в Дохе
Алена Остапенко и Аманда Анисимова проиграли на старте «тысячника» в Дубае.
Остапенко уступила Моюке Учиджиме 3:6, 3:6, а Анисимова не справилась с Маккартни Кесслер 2:6, 3:6.
Напомним, в субботу латвийка и американка разыграли титул в Дохе. Анисимова победила 6:4, 6:3 и взяла первый титул на уровне WTA 1000.
Аманда Анисимова – от «новой Шараповой» и депрессии к главному титулу в карьере
Опубликовал: Кирилл Куценко
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