Остапенко и Анисимова проиграли на старте «тысячника» в Дубае. В субботу они разыграли титул в Дохе

Алена Остапенко и Аманда Анисимова проиграли на старте «тысячника» в Дубае.

Остапенко уступила Моюке Учиджиме 3:6, 3:6, а Анисимова не справилась с Маккартни Кесслер 2:6, 3:6.

Напомним, в субботу латвийка и американка разыграли титул в Дохе. Анисимова победила 6:4, 6:3 и взяла первый титул на уровне WTA 1000.

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