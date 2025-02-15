Басилашвили о том, что ему не дали wild card в Доху, хотя он брал там титул: «Обещаю, что больше никогда здесь не сыграю»
Николоз Басилашвили раскритиковал организаторов турнира ATP 500 в Дохе.
«Всем привет. Мне немного грустно об этом говорить, но мне не дали wild card даже в квалификацию турнира в Дохе, хотя я выигрывал здесь в 2021-м и доходил до финала в 2022-м.
Я привык к тому, что ничего не достается мне легко, но это больно. Перед тем, как вышла сетка, я был первым запасным.
Я знаю, что деньги и спонсоры играют свою роль, но здравый смысл должен быть на первом месте.
Катар, ты подарил мне невероятные моменты и воспоминания, которые всегда будут со мной. Но я обещаю, что больше никогда здесь сыграю».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Басилашвили
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