Кафельников о деле Синнера: «Почему он не выдвинул обвинения против члена команды, который своими действиями запятнал его кристально чистую репутацию?»

Евгений Кафельников рассказал, что его возмущает в деле Янника Синнера.

Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.

«Без его ведома 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Почему он не выдвинул обвинения против члена команды , который своими действиями запятнал его кристально чистую репутацию? Да ладно вам 🤪», – твитнул Кафельников.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк