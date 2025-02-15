Кафельников о деле Синнера: «Почему он не выдвинул обвинения против члена команды, который своими действиями запятнал его кристально чистую репутацию?»
Евгений Кафельников рассказал, что его возмущает в деле Янника Синнера.
Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.
«Без его ведома 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Почему он не выдвинул обвинения против члена команды, который своими действиями запятнал его кристально чистую репутацию? Да ладно вам 🤪», – твитнул Кафельников.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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