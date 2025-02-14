Фоньини о целях в 37 лет: «Быть в форме, насколько это возможно, и играть в основной сетке «Больших шлемов»

Фабио Фоньини рассказал, почему по-прежнему мотивирован играть.

На этой неделе он выступит на выставочном турнире серии UTS в Гвадалахаре.

«Прежде всего, я рад снова выйти на корт. Перед Australian Open я травмировался и не смог поучаствовать. Прошло уже полтора месяца, так что это хорошая проверка для моего тела.

Моя главная цель в 37, почти 38 лет – быть в форме, насколько это возможно, потому что на данном этапе карьеры тело важнее очков, турниров и всего остального, но да, конечно, я по-прежнему ставлю цель играть в основной сетке турниров «Большого шлема».

Главным образом потому, что мне нравится соревноваться. Вне соревнований я начинаю немного уставать, потому что наш спорт – это рутина, рутина, ежедневная рутина, но да, я по-прежнему люблю соревноваться».