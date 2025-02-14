Фоньини о целях в 37 лет: «Быть в форме, насколько это возможно, и играть в основной сетке «Больших шлемов»
Фабио Фоньини рассказал, почему по-прежнему мотивирован играть.
На этой неделе он выступит на выставочном турнире серии UTS в Гвадалахаре.
«Прежде всего, я рад снова выйти на корт. Перед Australian Open я травмировался и не смог поучаствовать. Прошло уже полтора месяца, так что это хорошая проверка для моего тела.
Моя главная цель в 37, почти 38 лет – быть в форме, насколько это возможно, потому что на данном этапе карьеры тело важнее очков, турниров и всего остального, но да, конечно, я по-прежнему ставлю цель играть в основной сетке турниров «Большого шлема».
Главным образом потому, что мне нравится соревноваться. Вне соревнований я начинаю немного уставать, потому что наш спорт – это рутина, рутина, ежедневная рутина, но да, я по-прежнему люблю соревноваться».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis Majors
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем