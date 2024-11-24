Фоньини выиграл «Челленджер» в Испании. Это его первый титул за год

Фабио Фоньини стал чемпионом грунтового «Челленджера» в испанском Торремолиносе.

В финале он обыграл №259 Лукаса Ноймайера – 6:3, 2:6, 6:3.

По ходу турнира он прошел №246 Даниэля Ринкона, №514 Святослава Гулина, №212 Дениса Евсеева и №709 Иньяки Монтес де ла Торре.

Это его единственный титул в сезоне. В прошлый раз он выиграл турнир год назад, на «Челленджере» в Валенсии.

Сейчас 37-летний итальянец – 84-я ракетка мира. Он начал сезон за пределами топ-100.