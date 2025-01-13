Фоньини снялся с Australian Open
Фабио Фоньини пропустит Australian Open.
Итальянец снялся перед матчем первого круга против Григора Димитрова из-за травмы лодыжки, полученной на турнире в Аделаиде.
В сетке его заменит лаки-лузер Франческо Пассаро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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