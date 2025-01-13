0

Фоньини снялся с Australian Open

Фабио Фоньини пропустит Australian Open.

Итальянец снялся перед матчем первого круга против Григора Димитрова из-за травмы лодыжки, полученной на турнире в Аделаиде.

В сетке его заменит лаки-лузер Франческо Пассаро.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoAustralian Open
logoФабио Фоньини
logoATP
logoФранческо Пассаро
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Янник Синнер: «У меня был потрясающий прошлый год, столько достижений. Но это не изменило меня как человека»
14 минуты назад
Синнер успешно начал защиту титула на Australian Open
145 минут назад
Australian Open. Сафиуллин играет с Коккинакисом, Котов встретится с Фарией, Джокович – с Басаваредди, Алькарас – с Шевченко, Синнер вышел во 2-й круг, Циципас выбыл
6147 минут назадLive
Australian Open. Павлюченкова играет с Юань, Потапова, Шнайдер, Самсонова, Швентек, Гауфф вышли во 2-й круг, П. Кудереметова выбыла
26сегодня, 05:18Live
«К спорту нужно относиться легче и спокойнее». Мама Рублева о словах сына про тревожность и биполярное расстройство
2сегодня, 05:17
Потапова выиграла в первом круге Australian Open
сегодня, 05:16
Швентек о том, что слушает перед матчами: «Люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin»
4сегодня, 05:06
Тиафу подарил ракетку болельщику после 5-сетовой победы в первом круге Australian Open
сегодня, 04:45Фото
Швентек вышла во второй круг Australian Open
сегодня, 04:42
Двукратная чемпионка Australian Open Азаренко проиграла в первом круге
1сегодня, 04:37
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 20:15
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем