Швентек выиграла 100 матчей на уровне WTA 1000

Ига Швентек вышла в полуфинал турнира в Дохе.

Сегодня она обыграла Елену Рыбакину (6:2, 7:5) и сравняла счет в личных встречах (4:4).

Для Швентек это 100-я победа на уровне WTA 1000. Она провела на этих турнирах 121 матч. Быстрее нее 100 побед заработала только Серена Уильямс – за 115 матчей. Напомним, эта категория появилась в 2009 году.

Также 23-летняя Швентек – вторая в списке самых молодых теннисисток, выигравших 100-й матч на уровне WTA 1000. Моложе нее была только Каролин Возняцки

Швентек – трехкратная чемпионка турнира в Дохе (2022, 2023, 2024). Она единственная в истории появившегося в 2001-м турнира, кто выиграл 15 матчей подряд.

Теперь полька встретится с Аленой Остапенко, которой проиграла все четыре матча.