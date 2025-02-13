Швентек выиграла 100 матчей на уровне WTA 1000
Ига Швентек вышла в полуфинал турнира в Дохе.
Сегодня она обыграла Елену Рыбакину (6:2, 7:5) и сравняла счет в личных встречах (4:4).
Для Швентек это 100-я победа на уровне WTA 1000. Она провела на этих турнирах 121 матч. Быстрее нее 100 побед заработала только Серена Уильямс – за 115 матчей. Напомним, эта категория появилась в 2009 году.
Также 23-летняя Швентек – вторая в списке самых молодых теннисисток, выигравших 100-й матч на уровне WTA 1000. Моложе нее была только Каролин Возняцки
Швентек – трехкратная чемпионка турнира в Дохе (2022, 2023, 2024). Она единственная в истории появившегося в 2001-м турнира, кто выиграл 15 матчей подряд.
Теперь полька встретится с Аленой Остапенко, которой проиграла все четыре матча.
Опубликовала: Любовь Энина
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