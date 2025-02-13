Кербер ждет второго ребенка
Анжелик Кербер ждет второго ребенка.
«Считаем дни до того, как в нашей семье появится кое-то особенный ❤️🍼🐣🫶», – написала экс-первая ракетка мира.
В феврале 2023-го трехкратная чемпионка «Больших шлемов» родила дочь Лиану. Через год Кербер вернулась в тур, отыграла пять месяцев и завершила карьеру после Олимпиады в Париже, где дошла до четвертьфинала.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кербер
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