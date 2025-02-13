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Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»

Евгений Кафельников высказался о влиянии переговоров Путина и Трампа на Россию.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами! «Зуб даю», – твитнул Кафельников.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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