Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»

Евгений Кафельников высказался о влиянии переговоров Путина и Трампа на Россию.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами! «Зуб даю», – твитнул Кафельников.