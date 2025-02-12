Соболенко, Швентек и Паолини сыграют на апрельском турнире в Штутгарте
Арина Соболенко сыграет на турнире WTA в Штутгарте, который стартует 14 апреля.
Также участие подтвердили двукратная чемпионка Ига Швентек и Жасмин Паолини.
Напомним, «пятисотник» в Штутгарте проходит на грунте в закрытом помещении.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @PorscheTennis
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