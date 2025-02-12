Соболенко, Швентек и Паолини сыграют на апрельском турнире в Штутгарте

Арина Соболенко сыграет на турнире WTA в Штутгарте, который стартует 14 апреля.

Также участие подтвердили двукратная чемпионка Ига Швентек и Жасмин Паолини. Напомним, «пятисотник» в Штутгарте проходит на грунте в закрытом помещении.