Швентек впервые с 2022-го проиграла сет в Дохе, но вышла в четвертьфинал

Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

Она обыграла Линду Носкову 6:7(1), 6:4, 6:4. Полька впервые с 2022-го отдала сопернице сет на этом турнире.

Баланс Швентек в Дохе – 15:1. Она побеждала на этом «тысячнике» в 2022-м, 2023-м и 2024-м.

Дальше вторая ракетка мира сыграет с Еленой Рыбакиной.