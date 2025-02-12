Швентек впервые с 2022-го проиграла сет в Дохе, но вышла в четвертьфинал
Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.
Она обыграла Линду Носкову 6:7(1), 6:4, 6:4. Полька впервые с 2022-го отдала сопернице сет на этом турнире.
Баланс Швентек в Дохе – 15:1. Она побеждала на этом «тысячнике» в 2022-м, 2023-м и 2024-м.
Дальше вторая ракетка мира сыграет с Еленой Рыбакиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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