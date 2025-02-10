Швентек о том, давит ли на себя сильнее из-за того, что выиграла последний титул 8 месяцев назад: «Нет. Победа не всегда зависит от тебя»

Ига Швентек рассказала, как ощущает себя перед защитой титула в Дохе.

Последний выигранный турнир второй ракетки мира – «Ролан Гаррос»-2024.

– Учитывая ваши высокие стандарты, не давите ли вы на себя чуть больше обычного из-за того, что вы какое-то время не выигрывали титул ?

– Нет. Я знаю, как работает теннис. Победа на турнире не всегда зависит только от тебя. Надо просто выложиться на 100%, и при хорошей игре, при упорной работе шансы будут.

Конечно, было бы здорово выиграть некоторые турниры, но еще никогда не играло на руку думать об этом заранее. Надо концентрироваться на каждом отдельном матче и идти шаг за шагом. И я снова попытаюсь так сделать.

В третьем круге в Дохе Швентек сыграет с победительницей матча между Линдой Носковой и Юлией Путинцевой.