Шветнек выиграла 25 сетов подряд на «тысячнике» в Дохе

Ига Швентек взяла 25 сетов подряд на турнире в Дохе.

Из них шесть сетов она выиграла под ноль и пять – отдав один гейм.

Последний раз она уступила сет на этом турнире Виктории Голубич во втором круге в 2022-м.

Баланс Швентек на этом«тысячнике» – 14:1. Она выиграла его в 2024-м, 2023-м и 2022-м.