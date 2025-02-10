Шветнек выиграла 25 сетов подряд на «тысячнике» в Дохе
Ига Швентек взяла 25 сетов подряд на турнире в Дохе.
Из них шесть сетов она выиграла под ноль и пять – отдав один гейм.
Последний раз она уступила сет на этом турнире Виктории Голубич во втором круге в 2022-м.
Баланс Швентек на этом«тысячнике» – 14:1. Она выиграла его в 2024-м, 2023-м и 2022-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
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