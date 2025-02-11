Медведев показал торт, который ему подарили на 29-летие
Даниил Медведев показал торт, который ему приготовили на день рождения.
Сегодня чемпиону US Open-2021 исполняется 29 лет.
На этой неделе Медведев выступит на турнире ATP 250 в Марселе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Медведева
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