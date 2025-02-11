Костюк в матче с Гауфф 9-й раз обыграла соперницу из топ-10
Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф 6:2, 7:5.
Это ее первая победа над соперницей из топ-10 с Олимпиады в Париже. Ее баланс в матчах с топ-10 теперь составляет 9:20.
За выход в четвертьфинал украинка сыграет с Магдой Линетт или Магдаленой Фрех.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем