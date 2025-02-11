Костюк в матче с Гауфф 9-й раз обыграла соперницу из топ-10

Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф 6:2, 7:5.

Это ее первая победа над соперницей из топ-10 с Олимпиады в Париже. Ее баланс в матчах с топ-10 теперь составляет 9:20.

За выход в четвертьфинал украинка сыграет с Магдой Линетт или Магдаленой Фрех.