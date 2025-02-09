«Это дает нам надежду». Соболенко о первом титуле Бенчич после рождения ребенка
Арина Соболенко прокомментировала победу Белинды Бенчич на турнире в Абу-Даби.
Швейцарка взяла первый титул после декрета. Она родила дочь в апреле прошлого года.
«Это впечатляет, честно. Она только вернулась, отлично сыграла уже на Australian Open (дошла до 1/8 финала), а теперь у нее в руках трофей. Это потрясающе, я очень за нее рада, она это заслужила.
Как она и сказала, она очень усердно работала ради этого, так что приятно видеть такой результат. Это дает нам надежду на то, что, возможно, когда мы все заведем детей, у нас будет шанс вернуться, если мы захотим».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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