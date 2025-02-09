Де Минаур в ответ на твит Болтер о связи замужества и материнства с победами на турнирах: «Хочешь поделиться со мной какими-то идеями?»
Кэти Болтер предположила, как создание семьи помогает побеждать на турнирах.
«Выходишь замуж 🟰 выигрываешь «Шлем».
Рожаешь ребенка 🟰 выигрываешь «пятисотник».
📝📝📝📝📝📝📝📝📝», – твитнула британка.
Чемпионка Australian Open Мэдисон Киз в межсезонье вышла замуж, а Белинда Бенчич, победившая на турнире WTA 500 в Абу-Даби, в апреле 2024-го родила дочь.
Восьмая ракетка мира и жених Болтер Алекс де Минаур отреагировал на ее пост: «Хочешь поделиться со мной какими-то идеями??? 😅😂»
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @alexdeminaur
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