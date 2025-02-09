Де Минаур в ответ на твит Болтер о связи замужества и материнства с победами на турнирах: «Хочешь поделиться со мной какими-то идеями?»

Кэти Болтер предположила, как создание семьи помогает побеждать на турнирах.

«Выходишь замуж 🟰 выигрываешь «Шлем».

Рожаешь ребенка 🟰 выигрываешь «пятисотник».

📝📝📝📝📝📝📝📝📝», – твитнула британка.

Чемпионка Australian Open Мэдисон Киз в межсезонье вышла замуж, а Белинда Бенчич , победившая на турнире WTA 500 в Абу-Даби, в апреле 2024-го родила дочь.

Восьмая ракетка мира и жених Болтер Алекс де Минаур отреагировал на ее пост: «Хочешь поделиться со мной какими-то идеями??? 😅😂»