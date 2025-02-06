Андрееску отложила старт сезона из-за аппендицита

Бьянка Андрееску отложила возвращение в тур из-за аппендицита.

«Небольшие новости – тренировки шли так хорошо, и я очень ждала турнир в Мериде, который должен был стать моим первым турниром в сезоне-2025. Но неожиданно я начала испытывать резкую боль в животе, и это привело к срочной операции по удалению аппендицита.

Операция прошла без осложнений, и сейчас я на пути к выздоровлению. Планирую вернуться на корт к грунтовому сезону сильнее, чем когда-либо. Большое спасибо за поддержку – не терпится вернуться к соревнованиям!» – написала Андрееску.