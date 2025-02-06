Мухова снялась с турнира в Дохе, Радукану получила wild card

Чешки Каролина Мухова и Мари Бузкова не сыграют на турнире WTA 1000 в Дохе.

Мухову беспокоит травма бедра, а Бузкову – травма стопы. Кроме того, организаторы объявили, что предоставили wild card Эмме Радукану. Турнир в Дохе пройдет на следующей неделе.