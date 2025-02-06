Мухова снялась с турнира в Дохе, Радукану получила wild card
Чешки Каролина Мухова и Мари Бузкова не сыграют на турнире WTA 1000 в Дохе.
Мухову беспокоит травма бедра, а Бузкову – травма стопы.
Кроме того, организаторы объявили, что предоставили wild card Эмме Радукану. Турнир в Дохе пройдет на следующей неделе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @the_LTA
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