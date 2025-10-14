  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Докич о том, что не пришла на похороны отца: «Я не чувствовала, что обязана это делать. Я его не простила, но не испытываю ненависти»
3

Докич о том, что не пришла на похороны отца: «Я не чувствовала, что обязана это делать. Я его не простила, но не испытываю ненависти»

Экс-четвертая ракетка мира Елена Докич рассказала, что не пошла на похороны отца.

Дамир Докич умер в мае 2025 года в возрасте 67 лет.

В 2009-м австралийка рассказала о жестоком отношении со стороны отца, который курировал ее карьеру. В 2017-м она выпустила автобиографию, в которой подробно рассказала о физическом насилии.

– В книге вы пишете, что доходили до мысли: «Любит ли он меня?» Как вообще возможно, чтобы отец так обращался со своей дочерью?

­– Я поняла, что он никогда меня не любил – и искренне в это верю. Кто-то может посчитать это слишком категоричным суждением, но я уверена: так с ребенком нельзя обращаться, если ты его действительно любишь. Я пыталась помириться с отцом два или три раза, уже спустя годы после ухода. Думала, может быть, он изменился. Мне даже не нужно было говорить о теннисе – просто как отец и дочь. Но это оказалось невозможно. Он никогда не извинялся и не сожалел о том, что сделал. Более того, он говорил, что поступил бы так же снова.

– Вы ходили на похороны отца?

– Нет, я не ходила. Честно говоря, я не чувствовала, что обязана это делать – это было решение, которое я приняла в тот момент. Я не ощущала ни необходимости, ни желания идти.

У многих людей жестокие и абьюзивные родители. И многие здесь, возможно, пережили потерю родителя, с которым у них были трудные, запутанные отношения. Что это за чувство?

– Каждый, кто пережил трудные отношения с родителем, особенно если это были отношения с насилием, понимает – это очень сложное чувство. И у каждого оно свое. Меня часто спрашивают, ненавижу ли я отца, и многие удивляются, когда я отвечаю, что нет.

Я не простила его – и не считаю, что обязана прощать. Но при этом я не испытываю ненависти. Для меня это было ощущением завершенной главы. Конец. Все закончилось, – сказала Докич в интервью ABC.

Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: abc.net
logoДамир Докич
logoWTA
logoЕлена Докич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). Фонсека встретится с ван де Зандшульпом, Мпетши Перрикар вышел во 2-й круг, Альтмайер, Опелка, Баес, Бергс выбыли
257 минут назадLive
Шевченко о том, что требовал от команды говорить громче в матче с Дьере: «Все сходят с ума во время игры, а вне корта спокойные и хорошие люди»
131 минуту назад
Стокгольм (ATP). Берреттини играет с Дзеппьери, Борг-младший, Корда, Кецманович, Этчеверри, Чилич вышли во 2-й круг
2158 минут назадLive
Рыбакина сфотографировалась в традиционном китайском наряде в Нинбо
6сегодня, 16:42Фото
Алматы (ATP). Дьере играет с Шевченко, Накашима, Хиджиката, Уолтон, Вукич, Муте вышли во 2-й круг, Харри снялся
21сегодня, 14:45Live
Чемпион «Мастерса» в Шанхае Вашеро получил wild card на турнир в Базеле
10сегодня, 15:38
Циципас о «Шлеме шести королей»: «На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие»
21сегодня, 15:14
Нинбо (WTA). Юэ Юань играет с Ван Синьюй, Самсонова, В. Кудерметова, Шнайдер, Бенчич вышли во 2-й круг, Радукану, Мбоко, Вондроушова выбыли
56сегодня, 13:34Live
Алькарас в ответ на вопрос, всегда ли он путешествует бизнес-классом: «Только если перелет длинный. Если дорога занимает пару часов, то это не так важно»
6сегодня, 14:22
Кириос о Синнере: «Я могу сказать ему в лицо: я считаю, что он был достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга»
11сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
6вчера, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото