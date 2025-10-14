Докич о том, что не пришла на похороны отца: «Я не чувствовала, что обязана это делать. Я его не простила, но не испытываю ненависти»

Экс-четвертая ракетка мира Елена Докич рассказала, что не пошла на похороны отца.

Дамир Докич умер в мае 2025 года в возрасте 67 лет.

В 2009-м австралийка рассказала о жестоком отношении со стороны отца, который курировал ее карьеру. В 2017-м она выпустила автобиографию, в которой подробно рассказала о физическом насилии.

– В книге вы пишете, что доходили до мысли: «Любит ли он меня?» Как вообще возможно, чтобы отец так обращался со своей дочерью?

­– Я поняла, что он никогда меня не любил – и искренне в это верю. Кто-то может посчитать это слишком категоричным суждением, но я уверена: так с ребенком нельзя обращаться, если ты его действительно любишь. Я пыталась помириться с отцом два или три раза, уже спустя годы после ухода. Думала, может быть, он изменился. Мне даже не нужно было говорить о теннисе – просто как отец и дочь. Но это оказалось невозможно. Он никогда не извинялся и не сожалел о том, что сделал. Более того, он говорил, что поступил бы так же снова.

– Вы ходили на похороны отца?

– Нет, я не ходила. Честно говоря, я не чувствовала, что обязана это делать – это было решение, которое я приняла в тот момент. Я не ощущала ни необходимости, ни желания идти.

– У многих людей жестокие и абьюзивные родители. И многие здесь, возможно, пережили потерю родителя, с которым у них были трудные, запутанные отношения. Что это за чувство?

– Каждый, кто пережил трудные отношения с родителем, особенно если это были отношения с насилием, понимает – это очень сложное чувство. И у каждого оно свое. Меня часто спрашивают, ненавижу ли я отца, и многие удивляются, когда я отвечаю, что нет.

Я не простила его – и не считаю, что обязана прощать. Но при этом я не испытываю ненависти. Для меня это было ощущением завершенной главы. Конец. Все закончилось, – сказала Докич в интервью ABC.

Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу