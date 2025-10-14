  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Циципас о «Шлеме шести королей»: «На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие»
9

Циципас о «Шлеме шести королей»: «На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие»

24-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о целях на «Шлем шести королей».

Напомним, на турнире грек заменил Джека Дрэйпера, который досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

«Я никогда не видел ничего подобного в теннисе. Это потрясающе, что у нас есть возможность сыграть в таком турнире. Формат очень современный, необычный и инновационный. И, думаю, он дарит не только 100% удовольствие болельщикам, но и нам, игрокам. Здесь многое решается, и мы хотим показать себя с лучшей стороны. На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие.

Меня мотивируют несколько вещей. Во‑первых, это честь. Для меня важно, за кого я играю и каким теннисистом вижу себя на корте. Во‑вторых, приз – он большой, и мне хочется выиграть, стать королем турнира. И третье – противостояние с топ-игроками.  В этом сезоне у меня было не так много матчей с ними, но с некоторыми я уже успел сформировать полноценное соперничество. Я часто играл против большинства участников, так что это еще и способ продолжить строить свое наследие в теннисе».

Турнир в Эр-Рияде стартует завтра. В 1/4 финала Циципас встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ArabNewsSport
logoСтефанос Циципас
logoДжек Дрэйпер
logoЯнник Синнер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). Бергс сыграет с Коллиньоном, Фонсека встретится с ван де Зандшульпом, Мпетши Перрикар вышел во 2-й круг, Альмайер, Опелка, Баес выбыли
111 минут назадLive
Чемпион «Мастерса» в Шанхае Вашеро получил wild card на турнир в Базеле
522 минуты назад
Стокгольм (ATP). Чилич играет с Будковым, Берреттини – с Зеппьери, Борг-младший, Корда, Кецманович, Этчеверри вышли во 2-й круг
1845 минут назадLive
Нинбо (WTA). Юэ Юань играет с Ван Синьюй, Самсонова, В. Кудерметова, Шнайдер, Бенчич вышли во 2-й круг, Радукану, Мбоко, Вондроушова выбыли
54сегодня, 13:34Live
Алматы (ATP). Дьере играет с Шевченко, Накашима, Хиджиката, Уолтон, Вукич, Муте вышли во 2-й круг, Харри снялся
21сегодня, 14:45Live
Алькарас в ответ на вопрос, всегда ли он путешествует бизнес-классом: «Только если перелет длинный. Если дорога занимает пару часов, то это не так важно»
5сегодня, 14:22
Кириос о Синнере: «Я могу сказать ему в лицо: я считаю, что он был достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга»
6сегодня, 13:12
20-летний Байи одержал первую победу на уровне тура
1сегодня, 12:04
Вондроушова провела и проиграла первый матч за 1,5 месяца
сегодня, 10:24
Осака (WTA). Мертенс, Осака, Фернандес, Данилович, Кырстя вышли во 2-й круг, Эала, Андрееску, Носкова, Саккари выбыли
1сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
6вчера, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото