Циципас о «Шлеме шести королей»: «На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие»

24-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о целях на «Шлем шести королей».

Напомним, на турнире грек заменил Джека Дрэйпера , который досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

«Я никогда не видел ничего подобного в теннисе. Это потрясающе, что у нас есть возможность сыграть в таком турнире. Формат очень современный, необычный и инновационный. И, думаю, он дарит не только 100% удовольствие болельщикам, но и нам, игрокам. Здесь многое решается, и мы хотим показать себя с лучшей стороны. На турнире нет случайных игроков – здесь собрались сильнейшие.

Меня мотивируют несколько вещей. Во‑первых, это честь. Для меня важно, за кого я играю и каким теннисистом вижу себя на корте. Во‑вторых, приз – он большой, и мне хочется выиграть, стать королем турнира. И третье – противостояние с топ-игроками. В этом сезоне у меня было не так много матчей с ними, но с некоторыми я уже успел сформировать полноценное соперничество. Я часто играл против большинства участников, так что это еще и способ продолжить строить свое наследие в теннисе».

Турнир в Эр-Рияде стартует завтра. В 1/4 финала Циципас встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером .