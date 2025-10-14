Чемпион «Мастерса» в Шанхае Вашеро получил wild card на турнир в Базеле
40-я ракетка мира Валентин Вашеро сыграет на пятисотнике в Базеле.
Он получил wild card в основную сетку. Монегаск впервые примет участие на турнире категории 500.
На прошлой неделе Вашеро, занимавший 204-е место в рейтинге, стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае.
Турнир в Швейцарии пройдет с 20 по 26 октября.
Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: blick.ch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости