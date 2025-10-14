Чемпион «Мастерса» в Шанхае Вашеро получил wild card на турнир в Базеле

40-я ракетка мира Валентин Вашеро сыграет на пятисотнике в Базеле.

Он получил wild card в основную сетку. Монегаск впервые примет участие на турнире категории 500.

На прошлой неделе Вашеро , занимавший 204-е место в рейтинге, стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае.

Турнир в Швейцарии пройдет с 20 по 26 октября.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал