Алькарас в ответ на вопрос, всегда ли он путешествует бизнес-классом: «Только если перелет длинный. Если дорога занимает пару часов, то это не так важно»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, в каком классе летает на турниры.

– Когда ходишь в ресторан, ты платишь?

– Да. Иногда меня приглашают, но обычно плачу я, так правильнее.

– Признайся, ты ведь всегда летаешь бизнес-классом?

– Не всегда. Если перелет длинный – тогда да, бизнес-классом. Когда мне нужно лететь за границу или просто на довольно длинные расстояния, я всегда летаю бизнес-классом.

– Потому что там удобнее?

– Да. Мне важно выспаться и отдохнуть. Если не сплю, это потом сказывается: я устаю, и восстановиться тяжело. А если дорога занимает пару часов, это не так важно, ­– сказал Алькарас в интервью болельщикам для ElPozo.