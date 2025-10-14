Алькарас в ответ на вопрос, всегда ли он путешествует бизнес-классом: «Только если перелет длинный. Если дорога занимает пару часов, то это не так важно»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, в каком классе летает на турниры.
– Когда ходишь в ресторан, ты платишь?
– Да. Иногда меня приглашают, но обычно плачу я, так правильнее.
– Признайся, ты ведь всегда летаешь бизнес-классом?
– Не всегда. Если перелет длинный – тогда да, бизнес-классом. Когда мне нужно лететь за границу или просто на довольно длинные расстояния, я всегда летаю бизнес-классом.
– Потому что там удобнее?
– Да. Мне важно выспаться и отдохнуть. Если не сплю, это потом сказывается: я устаю, и восстановиться тяжело. А если дорога занимает пару часов, это не так важно, – сказал Алькарас в интервью болельщикам для ElPozo.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @carlosalcarazbr
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости