Якуб Меньшик: «Бублик сказал, что раньше только Рублев бил так сильно с задней линии, а теперь – все молодые игроки»
Якуб Меньшик поделился, что ему сказал Александр Бублик у сетки.
Чех выиграл у него в первом круге в Роттердаме – 6:4, 6:4.
– Кажется, Бублик у сетки слегка улыбнулся – что он тебе сказал?
– Да, он сказал, что раньше только [Андрей] Рублев бил так сильно с задней линии, а теперь так делают все молодые игроки, это стало нормой.
Но он тоже играл хорошо, сумасшедше бил справа. Просто у меня была возможность в первом сете – и я ей воспользовался. И во втором сете то же самое.
Пацаны пришли в мужской теннис – и бьют топ-10 на «Шлемах». Чем выделяется их игра?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Ubitennis
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