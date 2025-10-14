Кириос о Синнере: «Я могу сказать ему в лицо: я считаю, что он был достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга»

Ник Кириос рассказал, почему критикует допинг-дело Янника Синнера .

Напомним, в этом году итальянец не играл с февраля по май из-за дисквалификации за положительный тест на клостебол.

«В раздевалке меня многие любят. Есть и те, кого терпеть не могу я. Например, с Янником Синнером сейчас все довольно мрачно. После всей этой истории с допингом, когда он сдал положительный тест и так далее, есть несколько людей, с которыми я вообще не лажу.

Он же был первой ракеткой мира, когда это произошло. Без сомнений, он невероятный игрок, которому предстоит тащить наш спорт следующие 10-15 лет вместе с Карлосом Алькарасом.

Но, если честно, его в какой-то степени защищают. Генеральный директор и все важные люди в ATP ведь итальянцы. И вся эта история, по-моему, просто хрень.

Мне было обидно, потому что я подумал: вот человек, который сдал положительный тест, и отделался так легко. И я был типа: черт, а может, мне тоже стоило? А если бы я так сделал?

Я просто надеюсь, что он извлечет урок. В итоге он все равно будет одним из лучших игроков в истории.

И я могу сказать ему в лицо: я считаю, что он был достаточно хорош, чтобы обойтись без всего этого. Если это была случайность – ладно, но если нет, я бы сказал: «Бро, не думаю, что тебе это надо».

Я играл против него, и матч был очень равным. И я подумал: «Этот парень будет просто офигенным». Так что я думаю, он достаточно хорош, чтобы добиться всего своими силами», – сказал австралиец на подкасте The Unscripted Show.