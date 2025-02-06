Бадоса о том, чем ее вдохновляла Шарапова: «Мария выходила за рамки тенниса. Она выделялась, была больше, чем спортсменкой»
«Да, Мария была в топе, когда я росла. Однако дело было не только в том, как она играла, но и в том, что она выходила за рамки тенниса. Она выделялась, была больше, чем спортсменкой. Вот что мне очень в ней нравилось и очень вдохновляло».
Также испанка рассказала о депрессии, с которой столкнулась в начале карьеры.
«Я пережила депрессию и проблемы с психическим здоровьем. К 18 я построила очень хорошую юниорскую карьеру, но следующий шаг оказался очень сложным. Я начала проигрывать, когда перешла в профессионалы, но люди все равно видели во мне следующую Шарапову. Они удивлялись, почему я еще не в топ-10, хотя на тот момент я и в сотню не входила. Ожидания были очень высокими, но мой уровень и психология им не соответствовали».
Потомственная модель Паула Бадоса – в 1/2 Australian Open. Что о ней нужно знать?
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