Бадоса о том, что вернулась в топ-10: «Очень горжусь собой – не у всех получилось бы попасть сюда дважды»

Паула Бадоса прокомментировала возвращение в топ-10 рейтинга.

Экс-вторая ракетка мира станет 10-й по итогам Australian Open, на котором она дошла до полуфинала.

– В апреле прошлого года вы были очень близки к завершению карьеры. Верится ли вам в то, что вы меньше чем за год смогли впервые выйти в полуфинал «Большого шлема»? В чем для вас позитивные стороны этого?

– Это очень, очень позитивно. Наверное, я не ожидала, что спрогрессирую так быстро. Я знаю, что я теперь в топ-10 – не проверяла, но, возможно, за последние месяцы я вообще в топ-5 по числу выигранных матчей. Так что для меня это безумие, я сумасшедше прибавила, в том числе с точки зрения психологии и веры в себя из-за того, что получилось вернуться.

Я уже была в топ-10, но, думаю, не у всех получилось бы попасть сюда дважды. Я очень горжусь собой, потому что непросто [вернуться], когда ты 100-я в рейтинге и приходится играть с вот такими соперницами, но уже в первом круге. А я там и была, так что я очень, очень горжусь путем, который я прошла.