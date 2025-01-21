Бадоса, чуть не завершившая карьеру из-за травмы спины: «Эти проблемы меня изменили. Я стала больше ценить моменты»

Паула Бадоса высказалась о том, что могла завершить карьеру из-за травмы спины.

Сегодня испанка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

«В прошлом году был момент, когда я была близка к завершению карьеры – потому что я не соответствовала уровню, спина не реагировала на лечение. Но я хотела предпринять последнюю попытку, доиграть сезон. И вот что получилось.

Я очень горжусь тем, как мы прошли все это вместе с командой. И особенно тем, как я боролась в этой ситуации – особенно психологически.

Эти проблемы меня изменили. Я стала больше ценить моменты. Когда я выигрываю такие матчи, то пытаюсь насладиться каждой секундой.

Сегодня было очень тяжело, я нервничала, но я старалась поднимать голову и смотреть на зрителей, на трибуны – ценить этот момент».