Бадоса, чуть не завершившая карьеру из-за травмы спины: «Эти проблемы меня изменили. Я стала больше ценить моменты»
Паула Бадоса высказалась о том, что могла завершить карьеру из-за травмы спины.
Сегодня испанка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
«В прошлом году был момент, когда я была близка к завершению карьеры – потому что я не соответствовала уровню, спина не реагировала на лечение. Но я хотела предпринять последнюю попытку, доиграть сезон. И вот что получилось.
Я очень горжусь тем, как мы прошли все это вместе с командой. И особенно тем, как я боролась в этой ситуации – особенно психологически.
Эти проблемы меня изменили. Я стала больше ценить моменты. Когда я выигрываю такие матчи, то пытаюсь насладиться каждой секундой.
Сегодня было очень тяжело, я нервничала, но я старалась поднимать голову и смотреть на зрителей, на трибуны – ценить этот момент».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Бадосы
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