Алекс де Минаур: «Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5-10 км/ч»
Алекс де Минаур поделился эмоциями после выхода во второй круг в Роттердаме.
Во вторник он обыграл Давида Гоффена – 6:2, 6:4.
«Здесь очень медленно, было трудно привыкнуть к условиям. Мяч стал огромным. А покрытие очень грубое.
Я доволен сегодняшним настроем, сделал именно то, что должен был. Давид – очень сильный соперник, поэтому я знал, что будет сложная битва.
Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5-10 км/ч, и это помогло мне в важных розыгрышах. В нужный момент я смог сделать несколько мощных подач, и важно, чтобы процент попадания первым мячом оставался высоким.
Мои ожидания от себя всегда будут превосходить посторонние шумы. Я многого от себя жду и не хочу останавливаться на достигнутом. Сезон длинный, но главное – стойкость».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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