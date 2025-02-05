Алекс де Минаур: «Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5-10 км/ч»

Алекс де Минаур поделился эмоциями после выхода во второй круг в Роттердаме.

Во вторник он обыграл Давида Гоффена – 6:2, 6:4.

«Здесь очень медленно, было трудно привыкнуть к условиям. Мяч стал огромным. А покрытие очень грубое.

Я доволен сегодняшним настроем, сделал именно то, что должен был. Давид – очень сильный соперник, поэтому я знал, что будет сложная битва.

Я прибавил в мощи и стал подавать быстрее на 5-10 км/ч, и это помогло мне в важных розыгрышах. В нужный момент я смог сделать несколько мощных подач, и важно, чтобы процент попадания первым мячом оставался высоким.

Мои ожидания от себя всегда будут превосходить посторонние шумы. Я многого от себя жду и не хочу останавливаться на достигнутом. Сезон длинный, но главное – стойкость».