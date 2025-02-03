Бергс о столкновении с Гарином: «Это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает»

Зизу Бергс высказался о столкновении с Кристианом Гарином в матче Кубка Дэвиса.

Вчера он сбил Гарина с ног , празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

«Да, я его задел. В момент бурных эмоций я совершил небольшую ошибку. После выигранного гейма я от радости побежал к скамейке и думал, что пробегу мимо, но он почему-то не подвинулся. Он видел, что я приближался, и в итоге я в него врезался.

Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому судья решил все в мою пользу. Не знаю, войдет ли этот инцидент в учебники истории. Но у меня такое чувство, что чилийцы сейчас меня ненавидят».

Замес в Кубке Дэвиса – чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали